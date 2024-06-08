Галета с абрикосами
В этой аппетитной галете много сочной начинки из абрикосов и минимум теста.
Булочки с абрикосами
Пышные, мягкие, сладкие булочки с ароматными абрикосами.
Королевская ватрушка с абрикосами
По-домашнему ароматная и румяная королевская ватрушка с абрикосами.
Абрикосовый рахат-лукум
Простой в приготовлении лукум получается довольно сладким и вкусным.
Творожный пирог с абрикосами
Быстрый и вкусный творожный пирог с абрикосами.
Абрикосовый пирог с безе
Рецепт по-праздничному яркого в срезе песочного пирога с абрикосами и безе.
Сдобный пирог с абрикосами и вишней
Тесто в этом пироге получается нежным, начинка сочной, с приятной вишнёвой кислинкой.
Творожный пирог с абрикосами
В этом пироге мягкие пропечённые абрикосы и сливочная творожная основа.
Кекс с абрикосами от Марты Стюарт
Сочные абрикосы идеально дополняют нежный воздушный бисквит в этом кексе.