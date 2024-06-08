Галета с абрикосами





В этой аппетитной галете много сочной начинки из абрикосов и минимум теста.

Булочки с абрикосами





Пышные, мягкие, сладкие булочки с ароматными абрикосами.

Королевская ватрушка с абрикосами





По-домашнему ароматная и румяная королевская ватрушка с абрикосами.

Абрикосовый рахат-лукум





Простой в приготовлении лукум получается довольно сладким и вкусным.

Творожный пирог с абрикосами





Быстрый и вкусный творожный пирог с абрикосами.

Абрикосовый пирог с безе





Рецепт по-праздничному яркого в срезе песочного пирога с абрикосами и безе.

Сдобный пирог с абрикосами и вишней





Тесто в этом пироге получается нежным, начинка сочной, с приятной вишнёвой кислинкой.

Творожный пирог с абрикосами





В этом пироге мягкие пропечённые абрикосы и сливочная творожная основа.

Кекс с абрикосами от Марты Стюарт





Сочные абрикосы идеально дополняют нежный воздушный бисквит в этом кексе.