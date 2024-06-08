Узбекистан впервые избран в Административный совет Международной организации труда (МОТ) в качестве заместителя члена, сообщил МИД страны.

Выборы членов совета и их заместителей на период 2024—2027 годов состоялись в штаб-квартире МОТ в Женеве 7 июня в рамках 112-й сессии Международной конференции труда. При необходимом минимуме 105 голосов страна получила их наибольшее число — 194.

В сообщении говорится, что государства-члены МОТ оценили искоренение в стране детского и принудительного труда, ратификацию ряда важных конвенций МОТ в области продвижения принципов достойного труда и переход от политики игнорирования проблем к их решению посредством диалога.

Председатель Саната Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, возглавляющая также Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду, назвала избрание результатом усилий страны по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан, а также совершенствованию трудовых отношений на уровне международных стандартов.

«Избрание Узбекистана в члены данного совета позволит выносить предложения и идеи по улучшению системы трудовых отношений на международный уровень», — отметила она.

В то же время она подчеркнула, что это потребует активизации усилий структур, ответственных за вопросы занятости, профессиональные союзы и работодателей по продвижению принципов достойного труда.

Административный совет является исполнительным органом МОТ. Он руководит работой организации в период между сессиями Международной конференции труда и определяет порядок выполнения её решений. Ежегодно проводятся три сессии совета — в марте, июне и ноябре.

В состав совета входят 56 членов и 66 их заместителей, избираемые на три года.