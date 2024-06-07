Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта, построенный в Яккасарайском районе столицы, сообщила пресс-служба главы государства.

Комплекс, принадлежащий Федерации профсоюзов Узбекистана, построен на основе опыта стран с развитой школой водных видов спорта, говорится в сообщении. В нем созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

В большом зале с 50-метровым бассейном и трибунами на 500 мест можно проводить на высоком уровне международные соревнования и тренировки национальных сборных команд. В бассейнах для прыжков с высоты и малых бассейнах дети обучаются водным видам спорта.

Комплекс способен обслуживать 100 человек одновременно и более 1000 человек в сутки. На втором этаже расположены кабинеты администрации и тренеров, конференц-зал, тренажёрный зал и специальные комнаты для спортивных комментаторов.

На базе комплекса создана школа водных видов спорта. Глава государства понаблюдал за тренировками молодых спортсменов.

В этом году 13 спортсменов из системы Федерации профсоюзов Узбекистана получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с этими спортсменами и их тренерами ход подготовки.

«Мы уделяем большое внимание строительству спортивных комплексов в городах и сёлах, популяризации спорта. Потому что молодёжь, занимающаяся спортом, будет не только здоровой, но и станет примером для своих детей. Такие профессиональные спортсмены, как вы, являетесь гордостью и примером для молодёжи», — сказал Шавкат Мирзиёев.