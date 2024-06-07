В первом квартале в Кашкадарьинской области более 351 тысяче домохозяйств с общим числом проживающих в 1,452 миллиона были начислены платежи за неоказанные услуги по вывозу мусора на общую сумму свыше 15,593 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана.

В пользу потребителей был осуществлён перерасчёт задолженности на сумму более 10,929 млрд сумов, отметили в комитете.

В области насчитывается 15 районов и 821 махалля с населением более 3,482 миллиона человек. Предприятия по вывозу бытовых отходов обслуживают 762 махалли (2,533 миллиона человек) — это 92,8% махаллей и 72,7% населения региона.

Проверка показала, что из-за неполного учёта населения и заключения договоров на вывоз мусора на основе массовой оферты с махаллинским комитетом многие домохозяйства получают счета за услуги (включая тех, кто не пользуется услугой, временно не проживает на территории или недовольны качеством). Кроме того, население недовольно задержками в вывозе мусора сроком от 10 до 15 дней.

Минимальная периодичность вывоза твёрдых бытовых отходов составляет раз в сутки из пунктов сбора и раз в три дня в индивидуальном жилом секторе, напомнили в комитете.

Предприниматели должны строго соблюдать нормативно-правовые акты в сфере обращения с отходами и ежегодно проводить учёт на обслуживаемых территориях совместно с органами самоуправлением граждан, подчеркнули в ведомстве.