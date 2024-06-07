В Ташкенте, Бухарской и Кашкадарьинской областях пресечена незаконная деятельность сотрудников налоговых инспекций. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

В Ташкенте при получении 600 долларов был задержан главный инспектор ГНИ Яккасарайского района. Он обещал владельцу заведения общепита не проводить налоговые проверки в течение шести месяцев и «покровительствовать» его деятельности. В ходе доследственной проверки был задержан также начальник отдела налоговой инспекции района, который оказался причастен к этому делу.

В Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области при получении 5000 долларов был задержан бывший начальник отдела камерального контроля налоговой инспекции. Сообщается, что он обещал через своих знакомых должностных лиц уменьшить сумму налога на добавленную стоимость в размере 267,3 млн сумов и налога на чистую прибыль в размере 664,7 млн сумов, выявленных в ходе налогового аудита деятельности местного предприятия.

В Каршинском районе Кашкадарьинской области при получении 2300 долларов был задержан главный инспектор отдела выездных налоговых проверок налоговой инспекции. Он обещал не проводить камеральные налоговые проверки в отношении деятельности пяти местных предприятий до сентября. Стало известно, что эти деньги он должен был передать главному инспектору отдела камеральных налоговых проверок областного налогового управления. В ходе продолжившегося оперативного мероприятия при передаче денег мужчина был задержан и второй чиновник.

В Гиждуванском районе Бухарской области старшего инспектора налоговой инспекции задержали при получении 8 млн сумов (более 600 долларов). Он договорился с индивидуальным предпринимателем, работающим в торговом комплексе «Хужаи жахон», не переводить его до конца года из категории плательщиков налога с оборота в категорию плательщиков ежемесячного фиксированного налога (2,424 млн сумов), «защищать» от проверок налоговых органов в будущем и «покровительствовать» его деятельности.