«Летают на Урале, в Сибири, в горах. Но у них довольно жёсткие условия, потому что холодно, большие перепады температуры, сильные ветра. У нас по сравнению с ними очень мягкие условия. Здесь комфортно и безопасно».
Одним из самых запоминающихся полётов для Вячеслава стали соревнования в Непале в 2012 году. Тогда он планировал вместе с товарищем Рустемом Джамилевым. Плыли в облаках на высоте 500-600 метров. Всё страшно красиво, но небезопасно, и оттого так запоминающе. Для Вячеслава Чесенко тот полёт стал рекордным по продолжительности: за пять с лишним часов они с напарником преодолели более 100 км.
«Среди 300 пилотов мы заняли второе место. Заняли бы и первое, но обычно страна, которая проводит мероприятие, занимает призовое место», — заключает он.
В Узбекистане соревнования проводятся по одной дисциплине — на точность приземления, рассказывает Вячеслав Чесенко. TrebisovSKY Paragliding Accuracy Cup посвящены погибшему
парню Косте, который не раз показывал себя на подобных соревнованиях.
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