Константин был профессиональным парапланеристом и разбился на состязаниях в Индии в 2015 году. Спортсмен попал в сложные метеоусловия, бросил запасной парашют и приземлился на дерево, вспоминает Вячеслав. По его словам, деревья в Индии высокие — часто более 30 метров. Спускаясь на землю, Константин получил несовместимую с жизнью травму. Спортсмену не было и 25 лет.



Идея о том, чтобы начать проводить соревнования в память о Константине Требисовском пришла коллективно — долго не раздумывали.



«Для нас это человек известный, он был нашим другом. Его знали не только наши пилоты, он был известен и в Казахстане, и в России. Был очень общительным».



TrebisovSKY Paragliding Accuracy Cup проводятся ежегодно с 2016 года, исключением стал 2020 год — соревнования тогда пришлось отменить из-за локдауна. Они проходят на холмах посёлка Балгалы Ташкентской области на высоте около 150 метров. Собираются участники из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, России и других стран. Под горой устанавливается мишень, в которую нужно попасть с высоты. Судьи находятся внизу, у пилотов 5-6 попыток — количество зависит от погоды. В состязании участвует в среднем 30-50 человек.



К счастью, полёты доступны и тем, кто не знает, как управлять парапланом. Если вы не желаете проходить многолетнее обучение и посвящать парапланеризму жизнь, летать можно в тандеме с инструктором. Желающий должен заранее договориться о времени с одним из пилотов, оплатить полёт и в назначенное время приехать на парадром.