За последние пять дней президент США Джо Байден наглядно продемонстрировал, как трудно найти верный подход к двум непростым союзникам Америки — Украине и Израиля, которым американский лидер пообещал защищать их «столько, сколько потребуется», пишет New York Times (NYT).

Издание отмечает, что конфликты, в которых участвуют Киев и Тель-Авив, судя по всему, дошли до критических переломных моментов и стало очевидно, насколько расходятся национальные интересы трёх стран.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что Вашингтону неясно, как именно может выглядеть приемлемый финал в Украине или в секторе Газа», — говорится в материале. Официально Украина по-прежнему говорит о полной победе и освобождении всех оккупированных Россией земель, а Израиль заявляет о цели «полного уничтожения» палестинской группировки ХАМАС. Но в США эти призывы звучат «все более нереалистично», утверждает NYT.

На этом фоне Байден взялся за кризисные меры в попытке предотвратить худший исход, отмечает издание. На прошлой неделе США разрешили Украине наносить удары по территории России американским оружием, но только рядом с границей в Харьковской области, где российская армия пытается идти в наступление. Убедить Байдена сделать исключение из действовавшего более двух лет правила, которое запрещало использовать американское оружие по целям в России, помогли госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.

В частном порядке советники Байдена признают, что администрация США и украинские власти расходятся в приоритетах на российском направлении. Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией, пишет NYT, а США — есть: в Белом доме опасаются, что президент РФ Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

В случае с израильскими властями Байден пошёл на гораздо более публичный шаг, чтобы надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отмечает газета. Байден выступил с речью, в которой поддержал то, что он назвал израильским планом освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа. «Пришло время положить конец этой войне и начать следующий день», — заявил он.

Вдаваться в детали израильского плана со стороны американского президента было «как минимум необычно: дипломатов учат не высказываться от имени других стран», пишет издание. Но Байден был «полон решимости» заставить Нетаньяху принять трехэтапный мирный план, чья реализация может растянуться на годы. Одна из причин этого — растущее количество жертв среди мирного населения Газы. Прогрессивное крыло Демократической партии, от которой выдвигается Байден, выступает за то, чтобы США прекратили поставки оружия Израилю. При этом, как решительный сторонник Израиля на протяжении полувека, Байден знает, что не может позволить себе выглядеть угрожающим или отказывающимся от нынешнего правительства.