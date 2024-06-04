В Ташкенте 31 мая прошло мероприятие Girls in STEM Day, где были подведены итоги работы участниц и менторов за четыре месяца в рамках крупнейшей в Узбекистане STEM-программы для девушек Technovation Girls Uzbekistan.

Мероприятие прошло в рамках недели «Женщины в науке и технологиях», ежегодно организуемой негосударственной некоммерческой организацией (ННО) Tech4Impact.

Программа организована ННО Tech4Impact в партнёрстве с Министерством высшего образования, науки и инноваций и компанией Yandex.

Команды девушек разработали проекты в сферах повышения качества образования в школах, мониторинга воздуха в Ташкенте, снижения гендерного неравенства и буллинга, усиления инклюзии в обществе, защиты от мошеннических звонков и кражи денег с банковских карт. Некоторые проекты созданы с использованием AI (искусственного интеллекта).

Для многих девушек участие в Technovation — это первый шаг к изучению IT и STEM сферы, отметили организаторы. Так, по данным опросов участниц, после участия в Technovation девушки стали лучше разбираться в информатике, начали изучать работу AI (искусственного интеллекта), стали более уверенными в себе, получив лидерские навыки и навыки решения проблем в своих сообществах.

«На момент начала работы над проектом у нас не было опыта написания мобильных приложений и составления бизнес-планов. С дизайном был знаком только один человек из нашей команды. Мы начали проходить еженедельные курсы на сайте Technovation и активно посещать семинары. Полученные там знания нам очень пригодились: мы научились работать на App Inventor, написали хороший бизнес-план, а также приобрели множество других навыков» — рассказали девушки из ферганской команды.

«Изначально ни у кого из нас не было опыта программирования на Flutter, но мы выбрали этот язык программирования для своего проекта и обучались с помощью онлайн-ресурсов. Наши менторы-программисты помогли нам преодолевать трудности и отлаживали наш код. Этот опыт не только расширил наши способности к самообучению, но и улучшил наши исследовательские навыки. Для разработки бизнес-плана мы провели анализ целевого рынка, опросили пользователей и экспертов по теме нашего приложения и изучили различные наборы данных. Эти знания помогут нам в дальнейшей учёбе и развитии нашего проекта», — поделились участницы команды из Ташкента.

12-недельная программа включала обучающие модули по программированию, маркетингу, подготовке бизнес-плана, видеомейкингу и навыкам презентации. Тренинги и семинары проходили в Андижане, Намангане, Нукусе, Ташкенте, Фергане и онлайн. Девушки научились решать социально значимые проблемы с помощью технологий и создали мобильные приложения в областях, связанных с Целями устойчивого развития ООН.

«Узбекистану нужно больше женщин-лидеров, и участие в программе Technovation — отличная возможность для девушек попробовать себя в сфере технологий и развить лидерские навыки. Мы рады видеть, что программа идёт уже восьмой год и Technovation вносит большой вклад в привлечение девушек в область STEM. Узбекистан нацелен на обеспечение гендерного равенства, и наши девушки в будущем будут активно участвовать в продвижении научных, цифровых и социальных инноваций в стране», — заявила вице-президент Академии наук Узбекистана Шахло Турдикулова.

«В этом сезоне Technovation Girls благодаря поддержке партнёров мы смогли охватить большое количество участниц в самых разных регионах, и 83 команды разработали социальные мобильные приложения. Для нас это не просто цифры, ведь за каждой командой стоит большая работа участниц и менторов, исследование социальных проблем в своих регионах, и многие девушки изменили свои планы и заинтересовались IT-технологиями и возможностями развития в STEM», — отметила директор ННО Tech4Impact Саида Юсупова.





«Yandex уже не первый год является партнёром программы Technovation Girls Uzbekistan. Мы считаем важным поддерживать такие инициативы, так как они открывают новые возможности для женщин в IT-сфере. В этом году 60 менторов из нашей компании работали с командами участниц, помогая им в направлениях разработки, маркетинга и бизнес-процессов», — сообщил GR-директор Yandex в Узбекистане Сардор Кадыров.

Он добавил , что компания выделила специальные номинации в категориях «Умный город» и «Искусственный интеллект», чтобы отметить и поощрить лучшие проекты в этих областях.

Команды Technovation Girls (девушки 8−18 лет) из Ташкента, Андижана, Намангана, Нукуса и Ферганы продемонстрировали результаты своей работы над проектами и представили социальные мобильные приложения на выставочных стендах.

10 команд Technovation Girls были награждены в тематических номинациях от партнёров мероприятия (среди номинаций — лучшие проекты по использованию возможностей искусственного интеллекта, тематике безопасного города, гендерного равенства, экологии, образования и культуры, здравоохранения, предоставления равных возможностей).

Международное жюри Technovation Girls 4 июня определило команды, которые продолжат участие в конкурсе от Узбекистана. Следующий этап конкурса — тоже международное судейство, его финалисты будут объявлены 9 июля. Финал Technovation пройдёт в октябре в Калифорнии.

В 2023 году на международном финале в Кремниевой Долине (США) команда Tecnas из Узбекистана впервые прошла в финал международного конкурса с приложением VR-лаборатории для школ. Команда вошла в число 12 лучших команд-финалистов из более чем 2500 команд со всего мира и выиграла в номинации Social Impact Award (награда за лучший проект Technovation, который вносит вклад в решение соцпроблем).

Technovation Girls — международный технологический конкурс для девушек, который ежегодно проходит в более чем 100 странах. Цель конкурса — привить участницам «гибкие» навыки, заинтересовать девушек IT-технологиями, бизнесом и предпринимательством в IT-сфере.

Все видеоролики и проекты команд Technovation опубликованы на сайте программы.