В Алтынсайском районе Сурхандарьинской области были задержаны 13 человек, оказавших активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел во время молодёжных соревнований по футболу и мини-футболу между махаллями. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

31 мая в махалле «Обод турмуш» («Благоустроенная жизнь») проводились соревнования по футболу и мини-футболу среди молодёжи. Перед игрой один из зрителей (1990 года рождения) отказался покидать поле и мешал началу матча.

Когда сотрудники ОВД попытались увести его с поля, он оказал им активное сопротивление. Мужчина и ещё 12 жителей махалли нарушили общественный порядок и сорвали соревнования, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как некоторые мужчины набрасываются на сотрудников ОВД и кидают в них камни.

Суд назначил всем 13 гражданам по 15 суток административного ареста по статьям 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками ОВД) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.