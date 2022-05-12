Жительница 15-го квартала Чиланзара Учтепинского района Ташкента Татьяна Бабак связалась с редакцией «Газеты.uz» с просьбой обратить внимание властей на опасные детские площадки, установленные в рамках программы «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») по всей столице.

20 апреля 9-летний сын Татьяны Бабак Данил защемил палец на тренажёре для воркаута, установленном на детской площадке у дома №13 15-го квартала Чиланзара. Ребёнку оторвало дистальную фалангу среднего пальца правой руки.

Фото: Татьяна Бабак.

«Мы приехали в больницу с вероятностью ампутации на 99 процентов. То есть фаланга висела на ниточке из кожи, — сказала женщина. — Но чудесный хирург из 16-й горбольницы её пришил… Можно сказать, повезло».





Фото: Татьяна Бабак.

Она добавила, что все качели сделаны из ржавого железа. На него просто нанесли краску.

«Программа „Обод махалла“ предусматривала абсолютно новые площадки в современном стиле, безопасные. Возможно, даже пластиковые. И на земле должен быть постелен газон. Здесь один гравий и камни. Речи о газоне вообще не идёт, но хотя бы сделали бы безопасные тренажеры и качели для детей», — сказала Татьяна Бабак.

По её словам, после очередного посещения хирурга медсестра была в недоумении: «Сколько случаев с этими качелями».

«[Медсестра] говорит: „Вот только до вас приходили дети. У одной девочки вообще под корень отрезало палец“», — рассказала женщина.

Татьяна Бабак обращалась к председателю махалли «Богобод» с просьбой демонтировать опасные конструкции, однако глава схода граждан отметил, что площадка находится на балансе Учтепинского хокимията.

«Дети есть дети. Когда ребёнок играет на площадке, кто должен смотреть? За каждым ребёнком махаллинский комитет не поспеет. Дети должны находиться с родителями», — прокомментировал «Газете.uz» председатель махалли Кучкар (мужчина отказался называть свою фамилию).

Он добавил, что жители просили установить детскую площадку. Кроме того, по его словам, они устанавливаются по указу президента.

«Я не заведую детскими площадками. На качелях не только дети катаются. У меня нет полномочий гнать взрослых», — сказал председатель махаллинского комитета. Исправность площадок должно контролировать товарищество собственников жилья, так как площадка находится на придомовой территории, добавил он.

Директор ТЧСЖ «Богобод Коммунал» Диана Таранова рассказала, что детская площадка у дома №13, в котором проживает Татьяна Бабак, была установлена в сентябре 2021 года в рамках программы «Обод махалла» для жителей домов №№16А, 16Б и 16 В. Эти дома, по словам директора товарищества, были построены хокимиятом для малоимущих семей.

«Я могу позвать своего сантехника, и через два часа этой площадки не будет. Но по кадастру территория площадки [товариществу] не принадлежит», — сказала Диана Таранова.

По её словам, представители хокимията заявляли ей, что восемь элементов площадки стоили бюджету 55 млн сумов, хотя они сварены из ржавых труб. Если ТЧСЖ демонтирует собственность хокимията, стоимость площадки придётся возмещать жителям товарищества, отметила Диана Таранова.





Сломанные качели на детской площадке у дома №13 на 15-м квартале Чиланзара. По словам Татьяны Бабак, на этой конструкции соседская девочка повредила четыре пальца. Фото: Татьяна Бабак.

«Это четвёртый ребёнок с такой травмой», — сказала директор ТЧСЖ о сыне Татьяны Бабак. Качели пользуются популярностью не только у местных жителей, но и у учащихся школы №228, которая расположена позади площадки.

Директор учебного заведения Саида Самигова отметила «Газете.uz», что трое учеников в возрасте 8−12 лет получили аналогичные травмы на этой детской площадке. Ученице этой школы ампутировали указательный палец. Руководство школы обращалось к председателю и участковому махалли «Богобод» с просьбой демонтировать площадку или отремонтировать её.

Медсестра хирургического кабинета семейной поликлиники №25 Нигора Мухиддинова сообщила «Газете.uz», что за месяц в медучреждение обратились родители порядка 10 детей с травмами пальцев, полученных на детских площадках. По её словам, 20% от всех детских увечий — это травма пальцев, полученная на качелях детских площадок во дворах многоквартирных домов.





Снимок руки Данила Бабак. Фото: Татьяна Бабак.

«У всех есть швы. У кого-то рваная рана, у кого-то — ампутация. Бывает, два пальца ампутируют… Лето уже, все на улицу выходят», — сказала Нигора Мухиддинова.

30 апреля 9-летнему сыну жительницы 8-го квартала Чиланзара Хабибы Тураевой также оторвало палец на детской площадке. По словам женщины, его всё-таки удалось пришить. Она не знает, куда ей можно обратиться.

Татьяна Бабак общалась с родителями нескольких пострадавших детей. По её словам, сами родители не хотят решать эту проблему.

«Они не понимают, насколько это глобальная проблема. Они говорят: „Вроде жив остался, и слава богу“. Но это проблема всего государства. Есть районы, где установили действительно хорошую площадку, где соблюдены [требования безопасности]. В некоторых спальных районах относятся к этому совершенно по-другому, потому что это не центр. „И так сойдёт“. Я считаю, это недопустимо. Нельзя заниматься попустительством в отношении детей, которые считаются нашим будущим. Нужно заботиться. Тогда люди не будут искать лучшие условия [за границей]», — сказала она.

Детская площадка в Бектемирском районе. Фото: Татьяна Бабак.

12 мая Татьяна Бабак встретилась с представителем хокимията Учтепинского района, который, по её словам, напомнил, что нужно всегда быть готовым к опасности, и пообещал ей найти подрядчиков площадки, чтобы они исправили технические недоработки.





Щель в тренажёре на детской площадке 15-го квартала Чиланазра, на котором Данил Бабак получил травму.

Женщина отметила «Газете.uz», что её не устраивает такой итог.

«Две качели, где есть острые детали, служащие для тормоза, нужно срочно убрать», — сказала она. Пока хокимият ищет подрядчика, дети продолжают пользоваться площадкой.

На момент публикации материала хокимият Учтепинского района не уточнил «Газете.uz», какая компания строила детскую площадку.

В хокимияте Ташкента отметили, что установку детских площадок курирует инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» (ИК «СЭЗ»). В компании «Газете.uz» отметили, что проект детской площадки разрабатывают проектные институты. Затем этот проект должен пройти экспертизу в государственном унитарном предприятии «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства. Объект принимает инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН). Родители детей, получивших травмы на детских площадках, должны обращаться в прокуратуру, добавили в ИК «СЭЗ».

Главный инспектор ГАСН Чиланзарского района отметил «Газете.uz», что детские площадки не входят в компетенцию инспекции.

Источник «Газеты.uz» в Министерстве строительства Узбекистана отметил, что оборудование детских площадок должны проектироваться согласно российскому стандарту «Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования». Стандарт действует на территории Узбекистана с февраля 2020 года.

В части требований к тренажёрам, устанавливаемым на детских площадках, в этом стандарте сказано, что «в зонах доступа при высоте до 1800 мм расстояние между подвижными частями и прилегающими подвижными или стационарными элементами должно быть не менее 60 мм, за исключением» нескольких случаев, в том числе «если пальцы пользователя подвергаются риску, расстояние должно быть не менее 25 мм».





На этой площадке в Мирзо-Улугбекском районе подвижные части тренажёра не доступны, однако гравийное покрытие — не самое безопасное для детей.

В Министерстве строительства добавили, что акт о государственном приёме детских площадок должны подписывать представители МЧС, СЭС, ГАСН, Агентства по кадастру, управления благоустройства, а также архитектор района. Председателем приёмочной комиссии, как правило, является хоким района.

«Газета.uz» в прошлом году писала о «беспощадном» благоустройстве дворов в жилых кварталах в рамках программы «Обод махалла». Привлечённые хокимиятами районов рабочие выкорчёвывали живые изгороди, засыпали палисадники почвой с крупными камнями, устанавливали огромные бордюры (многие из них уже покосились или развалились) и заливали бетоном детские площадки, устанавливая некачественные тренажёры, горки и другие конструкции. В большинстве случаев работы велись без обсуждения с жителями.