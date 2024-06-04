Седьмое заседание Юнусабадского уголовного суда Ташкента по делу Дмитрия Саттарова состоялось в квартире, где он проживает, под председательством судьи Санжара Кучкарова 31 мая.

Напомним, в декабре 2023 года прохожий Г. Р. сломал позвоночник 18-летнему парню, выгуливавшему собаку, решив, что животное проявило агрессию в отношении его ребёнка. «Газета.uz» следит за судебным процессом.

На заседание суда был приглашён эксперт Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Дильшод Худжаназаров, который провёл судмедэкспертизу повреждений, полученных Дмитрием Саттаровым.

Согласно результатам экспертизы, Г. Р. борцовским способом повалил парня на землю, а после его падения несколько раз пнул его ногой. У пострадавшего выявили компрессионный перелом первого поясничного отдела позвоночника без нарушения спинного мозга, подкожную гематому верхнего века левого глаза и повреждение мягких тканей волосистой части левой височной доли, что привело к нарушению здоровья на срок от 21 дня до 4 месяцев (120 дней).

Ссылаясь на нормативы по определению степени тяжести телесного повреждения, эксперт выявил у Саттарова среднюю тяжесть повреждения. По утверждению эксперта, она была нанесена твёрдым предметом и не несёт опасности для здоровья. Дильшод Худжаназаров отметил, что решение следователя об судмедэкспертизе было вынесено 26 декабря 2023 года, а уже 27 декабря 2023 года он осмотрел пациента и в тот же день оформил заключение экспертизы.

В мае Дмитрию Саттарову установили третью группу инвалидности.

Судья спросил, может ли справка об инвалидности третьей группы стать основанием пересмотра экспертизы.

Эксперт ответил: «Существует стандарт определения телесных повреждений. Справка о третьей группе инвалидности не считается медицинским документом, потому что справка выдана по стандартам другой организации».

Адвокаты Дмитрия Саттарова задали вопрос, как эксперт смог выявить среднюю тяжесть телесного повреждения по нормативу от 21 до 120 дней постельного режима, если пациент уже лежит более 160 дней.

«Срок не является основанием, даже если он будет 200 дней лежать, факт того, что он лежит долго, может зависеть от организма. В данном случае спинной мозг не задет. Покажите мне медицинский документ от нейрохирурга и вертебролога об осложнениях после полученных травм, — ответил эксперт. — Если отёк не нарушает функцию спинного мозга, это не считается осложнением».

По словам эксперта, тяжёлая степень телесного повреждения ставится даже при частичном повреждении спинного мозга.

Мать пострадавшего, Кристина Саттарова, сообщила, что во время осмотра судмедэксперта ещё не был собран консилиум врачей в городской клинической больнице №7, куда отвезли парня на скорой помощи. На консилиуме врачи установили вторую степень тяжести перелома. Она также подчеркнула, что у Дмитрия есть осложнения, у него плохо работает левая сторона, рука и нога.

«Жалобы и ортопедический режим — не документ», — ответил эксперт.

Дильшоду Худжаназарову показали последние анализы Дмитрия Саттарова, результаты МРТ (магнитно-резонансной томографии) спинного мозга, в котором имеется небольшой неспавший отёк. «Здесь написано „отёк“, но нарушения [функции] нет же. Если у него будут какие-то осложнения, то нейрохирург и вертебролог проведут осмотр и подготовят обоснованный документ, в таком случае я могу сделать дополнительную экспертизу», — заявил он.

Виктория Шмарковская, один из адвокатов Дмитрия Саттарова, заявила ходатайство о привлечении к судебному заседанию другого эксперта, поскольку эксперт, проводивший экспертизу, по её словами, даёт предвзятые и необъективные разъяснения, которые вызывают сомнения у адвокатов.

Кроме того, адвокат напомнила о предыдущем ходатайстве по приглашению судмедэксперта, который провёл экспертизу повреждений Г. Р. , и попросила пригласить его к следующему заседанию. Судья сказал, что этот вопрос будет обсуждён на следующем судебном процессе.

Следующее судебное заседание состоялось 3 июня дома у семьи Саттаровых, «Газета.uz» скоро расскажет о нем.