В весенний сезон реализации общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёный край») свыше 600 тысяч саженцев были посажены в местах, где нет системы полива. Некоторые министерства, ведомства и отрасли не уделили этому должного внимания.

Об этом говорилось на заседании Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии 31 мая, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.

Сенаторы отметили недостаточность работы по уходу за саженцами, в том числе их поливу и профилактике заболеваний. Указом президента (№199) от 23 ноября 2023 года определено, что финансирование механических, биологических и химических мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями деревьев должно осуществляться за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных средств министерств и ведомств, однако этот вопрос не решён, говорилось на заседании.

Хокимиятами, министерствами, ведомствами и организациями не налажена практика инвентаризации посаженных в предыдущие годы деревьев, засохших вследствие природных и других факторов, и посадки новых саженцев вместо засохших деревьев.

В решении комитета по итогам заседания отмечается необходимость своевременного и достоверного ввода информации о посаженных деревьях на электронной платформе Yashilmakon.eco, выбора видов деревьев и мест их посадки в осенний сезон с учётом климата и почвенных условий каждого региона, создания «зелёных поясов» вблизи крупных промышленных предприятий и прилегающих территорий, а также вокруг мусорных полигонов.

Местным кенгашам народных депутатов рекомендовано продолжать строгий парламентский и общественный контроль за реализацией проекта «Яшил макон».

В текущем году, согласно распоряжению Кабинета министров от 7 марта, в рамках проекта намечалось намечено посадить 200 миллионов саженцев, в том числе в весенний сезон — 125 миллионов. По факту высажено 138,1 миллиона, или на 10,5% больше.

По всей стране было проведено 914 семинаров по вопросам посадки саженцев в соответствии с агротехническими требованиями, ухода за ними, полива, правильной организации мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями.

Для орошения саженцев установлено 253 водяных колодцев и оросительные системы протяжённостью 2906 км. Для орошения в районах, где отсутствует источник орошения, прикреплена 991 единица спецтехники.

С начала года на 377 га земель также были созданы питомники растений, где выращено 120 миллионов саженцев и ростков. Была также организована деятельность 747 ярмарок саженцев.

Проект по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев реализуется по инициативе президента Шавката Мирзиёева с ноября 2021 года. Ранее неоднократно сообщалось о приписках миллионов саженцев, их гибели из-за отсутствия систем полива и других недостатках в реализации программы. Внимание на это обращал и сам президент.

К примеру, как сообщал министр экологии Азиз Абдухакимов, в 2022 году была выявлена приписка 2 миллионов деревьев, за 1,8 миллиона деревьев и кустарников не были закреплены ответственные лица, 7,3 миллиона деревьев были посажены в местах, где отсутствует возможность полива. Кроме того, серьёзной является проблема с подбором деревьев, подходящих для климатических и почвенных параметров региона.