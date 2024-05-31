30 детёнышей среднеазиатской черепахи, изъятых из незаконной продажи на массиве Чупан-ата в Самарканде, выпущены на волю на территории природного парка, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Сразу после изъятия черепахи были переданы в реабилитационный центр Зарафшанского национального природного парка для оценки состояния здоровья.

Правонарушители, пытавшиеся продать черепах, скрылись с места происшествия в ходе экологического рейда. Проводятся следственные действия по установлению их личностей.

Среднеазиатская черепаха занесена в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Узбекистана в статусе уязвимого и сокращающегося вида.