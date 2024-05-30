29 мая примерно в 15:50 на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Кумарик в Сергелийском районе Ташкента тепловоз совершил столкновение с задней секцией сочленённого автобуса King Long маршрута 11. Видео об этом появилось в социальных сетях.

Компания «Тошшахартрансхизмат» в своём комментарии сообщила, что водитель автобуса не нарушал правил дорожного движения — он остановился перед знаком Stop и начал движение вместе с водителями других транспортных средств.

Фото: СБДД.

Пострадавших в результате происшествия нет. Автобус получил повреждения.

В компании также указали, что на переезде не было контролёра, который мог бы останавливать движение автотранспорта при приближении поездов и разрешать его продолжение.

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