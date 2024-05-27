В палаццо Бонапарт в Риме (Италия) открылась выставка «Прекрасный мир» известного фотографа мира моды Марио Тестино. На ней представлены работы, снятые в том числе в Узбекистане, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Фотограф был в Узбекистане два раза. В экспозиции представлены фотографии невест из Каракалпакстана, Сурхандарьи и Бухары, а также снимок борца кураша.





Проект подготовлен и спродюсирован компанией Arthemisia в сотрудничестве с DomusArtium при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, Art Partner и Generali ValoreCultura.

«С момента создания этого проекта я почувствовал необходимость назвать его „Прекрасный мир“, потому что я открывал новые виды красоты в местах, где раньше не был. Узбекистан поразил меня своим богатым культурно-историческим нарративом, и это отразилось в моем выставочном проекте», — отметил Марио Тестино.





Специальным гостем мероприятия стал Народный артист Узбекистана Абдухошим Исмаилов. Он вместе с другими музыкантами исполнил традиционные узбекские национальные мелодии на гиджаке, рубабе и дойре.

Выставка будет открыта до 25 августа.