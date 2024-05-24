Янгикурганский районный суд по уголовным делам Наманганской области вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, пытавшегося в конце прошлого года вывезти из Узбекистана в Кыргызстан почти 80 млн рублей (880 тысяч долларов). Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В декабре в Янгикурганском районе был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, ехавший по направлению к Ала-Букинскому району Джалалабадской области Кыргызстана

В салоне автомобиля под управлением жителя Намангана были обнаружены три мешка, в которых находились завёрнутые в полиэтиленовые пакеты 79 млн 994 тысячи 900 рублей.

За перевозку валюты через границу мужчина должен был получить вознаграждение. Сообщается, что до этого он четыре раза совершал подобные перевозки.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 182 (нарушение таможенного законодательства, совершённое в особо крупном размере) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 28 (виды соучастников преступления).

Деньги, изъятые в качестве вещественного доказательства, в соответствии с приговором суда переданы государству.