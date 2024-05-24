Авиакомпания Qanot Sharq (Узбекистан) с 30 июня запускает прямые регулярные рейсы по маршруту «Ташкент — Будапешт — Ташкент», сообщило ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.

Это стало возможным благодаря договорённости министерств иностранных дел и транспорта Узбекистана и Венгрии.

Полёты будут сначала осуществляться каждое воскресенье. С 4 сентября планируется добавить ещё один рейс по средам.

Рейс откроет новые возможности как для туристов, так и для бизнесменов и студентов, отметили в посольстве Узбекистана в Венгрии.

Генеральный директор Qanot Sharq Моисей Пак выразил уверенность, что новый маршрут «не только улучшит транспортную доступность, но и укрепит культурные и экономические узы между нашими странами».

О планах запустить прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии говорилось в апреле 2023 года. Министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, выступая на втором Международном инвестиционном форуме в Ташкенте, отмечал, что с запуском рейсов «связь между двумя странами, несмотря на 4000 км, разделяющих их, станет ещё более тесной».