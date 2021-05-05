Жамол Шухратович Носиров утверждён хокимом Бухары на внеочередной сессии Бухарского кенгаша народных депутатов в среду, сообщила пресс-служба областной администрации.

Жалол Носиров (1985 г. р.) родился в Бухаре. Является выпускником Бухарского государственного университета (2005), здесь же он получил степень магистра (2008). В разные годы работал в структуре региональных управлений «Келажак овози» и «Камолот», а также городском и областном хокимиятах. В 2017—2020 годах был заместителем хокима Бухарской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.

До этого назначения с апреля 2020 года занимал пост первого заместителя министра культуры Узбекистана. Его место в Минкульте занял Баходир Ахмедов.

Предыдущий хоким Бухары Уткир Жумаев, исполнявший обязанности руководителя города с марта 2020 года, был утверждён в должности ещё в феврале. В областной администрации не уточнили, по какой причине он освобождён от должности.

Заместителем хокима Бухарской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальником Главного управления туризма и спорта региона назначен Ботиржон Завкиддинович Шахриёров, сообщила пресс-служба областного хокимията.