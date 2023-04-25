Ташкентские меломаны готовятся к трёхнедельному марафону по открытым концертным площадкам города. Международный фестиваль джаза пройдёт с 25 апреля по 14 мая, предлагая отметить своё семилетие посещением целой россыпи шоу от местных до зарубежных участников лайнапа из США, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Германии, Голландии, Украины и России. За организацию события отвечают Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и ЮНЕСКО, а также посольства тех стран, откуда в нашу столицу направляются приглашённые музыканты.

В качестве хедлайнеров заявлены многократные обладатели «Грэмми»: джазовый вокалист Грегори Портер, исполнители госпела а капелла Take 6 и гитарный виртуоз Эл Ди Меола, а также российский популяризатор жанра на постсоветском пространстве Игорь Бутман в сопровождении Московского джаз-оркестра и певицы Фантине Притулы.

К счастью горожан, лишь на эти четыре концерта обширной программы фестиваля можно попасть, купив билеты, а на остальные 18 ― исключительно по зову сердца или рекомендации «Газеты.uz».

Adam Ben Ezra (Израиль)

26 апреля, 19:30

Открытая площадка Дворца международных форумов «Узбекистан»

Израильский контрабасист Адам Бен Эзра ― вирусная звезда в среде любителей джаза. На его счету растиражированный хит «Can't Stop Running», три студийных альбома и прорывные каверы на саундтреки сериалов «Декстер», «Сайнфелд» и «Безумцы». При помощи контрабаса музыкант создаёт грув за счёт одновременного использования корпуса инструмента для отбивания ритмов. Помимо заклинания слушателей низкими частотами и их периодической цифровой обработкой, Бен Эзра также играет на фортепиано, гитаре, скрипке, флейте, кларнете, уде и кахоне. Как музыканту удаётся быть человеком-оркестром и транслировать различные музыкальные традиции, можно убедиться из вдохновляющего выступления на конференции TED.

Адам Бен Эзра привносит в свою музыку элементы джаза, хип-хопа, ближневосточной этники, фламенко и рока, а также использует все технологические возможности для создания полифонических аранжировок: гитарные процессоры и различные луп-эффекты. На его концерте вы получите зрелищное и ритмичное инструментальное исполнение, мультижанровый сет-лист из авторских композиций и вольных каверов на культовые песни, а также смешение классического и электронного звукоизвлечения.

Jazzirama (Узбекистан)

28 апреля, 19:30

Magic City

Когда речь заходит о состоянии современной джаз-сцены в Узбекистане, мало какое обсуждение возможно без упоминания Jazzirama. Изобретательный коллектив под предводительством Саидмурата Муратова и Санжара Нафикова на протяжении 13 лет умело совмещает творческо-просветительскую деятельность с коммерческим ремеслом, двигая в массы идеи этно-фьюжна. В случае Jazzirama этот дуальный термин выражается не только в авангардном смешении узбекской фолк-мелодики и джазовой формы, но ещё и в поиске их гармоничных пропорций по канонам contemporary jazz и нео-соула.

Если судить по высокой проходимости локации и заявленному участию востребованного гитариста Фурката Вахабова, вокалистки Ле Луу Лиен и поп-артиста Rishat, то наверняка следует ожидать микс традиций и инноваций, как раз больше ориентированный на широкого слушателя. Тем не менее ценители едва ли расстрояться, услышав авторское прочтение эстрадного шлягера Kerak Emas в исполнении Jazzirama.

Till Brönner (Германия)

5 мая, 19:30

Открытая площадка Дворца международных форумов «Узбекистан»

Важнейшая фигура современного немецкого джаза, чьё выступление в рамках бесплатной части выглядит не иначе как хедлайнерский слот 20-дневного фестиваля. За свою 30-летнюю сольную карьеру Тиль Брённер по праву заслужил место в числе главных мэтров планеты за деликатное и томное звучание трубы. Привычный по записям бархатный стиль исполнения музыканта может ошибочно создать впечатление о его конформистской натуре и строгой приверженности течению smooth jazz, но выступления Брённера с личным бэндом способны удивить переходами от чиловой подачи с вкраплениями босановы (Тиль не только играет на трубе и даже фортепиано, а ещё и поёт) к более виртуозным и даже авангардным соло с приветами великому экспериментатору Майлзу Дэвису.

Тем не менее послевкусие от выступлений Брённера едва ли остаётся терпким, что должно сформировать приятный досуг и для неподготовленного слушателя. Если же ждать неделю после концерта Jazzirama ― это слишком, рекомендуем добавить в календари 30 апреля и двойной сет с участием экспрессивных швейцарцев The Moonlight Gang и американской исполнительницы нео-соула и R&B Чайны Мозес ― дочери джаз-дивы Ди Ди Бриджуотер.

Jazz Maqom

7 мая, 18:00

Открытая площадка Дворца международных форумов «Узбекистан»

За всеми звёздными именами лайнапа таится ещё один бриллиант, зарождённый именно в наших недрах. Уникальный в своём роде интернациональный проект, созданный четырьмя музыкантами из Европы и узбекским народным квинтетом, вернётся на ташкентскую сцену после полуторагодичного отсутствия. Оркестр Jazz Maqom создаёт аутентичный синтез (если такое в принципе возможно) европейской джаз-школы и макома с большим уклоном в сторону традиций последнего. Отличный шанс не упустить новые эксперименты международного коллектива.

Отдельным преимуществом посещения концерта Jazz Maqom станет заявленное следом выступление британского R&B-певца Тони Момрелла ― участника текущего состава культовой эйсид-джаз-группы Incognito.

Zara Mcfarlane

8 мая, 19:30

Открытая площадка Дворца международных форумов «Узбекистан»

На фестивале представлен немалый выбор не только «чистого» джаза, но и привозного соула и R&B. Из всего этого разнообразия «Газета.uz» всё же выделила бы их менее конвенциональную представительницу ― британку Зару Макфарлейн, которой сложно усидеть на одном жанре. Певица подписана на лейбл Brownswood Recording, основанный именитым радиоведущим Джайлсом Питерсоном и открывателем Эми Уайнхаус. В 2014 году гостья фестиваля стала лауреаткой уважаемой премии MOBO Awards в номинации «Лучший джаз-акт», а в 2017-м выступила в легендарном проекте Boiler Room, который месяц назад впервые телепортировался в Ташкент, на территорию Института «Физика-Солнце».

В дискографии Зары Макфарлейн, состоящей из четырёх студийных альбомов, разом считывается влияние традиционного джаза, соула, фолка, афробита и экспериментальной электроники. Ямайское происхождение певицы порой ярко проявляется в изломанных даб-аранжировках, укачивающих своими синкопическими ритмами и растафарианским мудом.