Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев 25 апреля вручил 300 млн сумов школе №17 в Ангрене, внедрившей инициативу «Школа без телефона». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В этом учебном заведении не пользуются телефонами уже 50 дней, отмечается в сообщении. Премия была вручена директору школы Зебо Махкамовой.

Напомним, в феврале Зойир Мирзаев предложил образовательным учреждениям в регионе выйти с такой инициативой. Хоким заявил, что по согласованию с родителями, учащимся и учителям необходимо запретить пользоваться телефонами на территории школы. Школам, которые внедрят эту инициативу, хоким тогда пообещал 300 млн сумов.

6 марта систему «Школа без телефона» внедрили школах №№13 и 17 города Ангрена Ташкентской области.