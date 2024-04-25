С 15 по 22 апреля в Беларуси группа медицинских работников и спасателей аэропортов Узбекистана прошла подготовку по авиационной медицине и проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в соответствии с международными требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Обучение проходило в международном учебном центре по подготовке и переподготовке спасателей-пожарных Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

21 сотрудник аэропортов Узбекистана, в числе которых заведующие здравпунктами и начальники спасательных отрядов, прошли подготовку по таким направлениям, как основы авиационной медицины, оказание первой медицинской помощи, основы психологии, физиологии и санитарного благополучия в условиях гражданской авиации.

Для коллег из Узбекистана были организованы комплексные учения на учебно-тренировочном полигоне, выездные занятия в симуляционном медицинском центре, посещение здравпунктов и поисково-спасательных отрядов в Национальном аэропорту Минска, выездные занятия в Государственном авиационном аварийно-спасательном учреждении «Авиация» МЧС Беларуси.

Кроме того, коллеги из Узбекистана и Беларуси обменялись опытом по ряду профессиональных вопросов, и в знак дружбы между двумя странами посадили деревья.