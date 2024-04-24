В офис омбудсмана Узбекистана Ферузы Эшматовой поступило обращение от жительницы Джизакской области Б. О., которая рассказала о давлении и насилии в отношении её внука со стороны его отца. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека.

Согласно заявлению, её дочь К. С. с 2022 года работает в Корее, а её 8-летний сын остался под присмотром отца. На видео, прикреплённом к заявлению, видно, как во время видеозвонка муж с женой ссорятся и мужчина подносит нож к горлу мальчика. Кроме того, мужчина ранее неоднократно избивал жену и наносил вред её здоровью.

Обращение немедленно было взято на контроль, ситуация изучили на месте региональный представитель омбудсмана и Национальное агентство социальной защиты.

Было установлено, что сейчас мальчик живёт с бабушкой. Во время беседы ребёнок сказал, что он недоволен нездоровыми отношениями между родителями, не хочет жить с отцом, а хочет жить с бабушкой. После этого бабушку назначили временным опекуном внука.

В отношении отца возбуждено уголовное дело части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия) Уголовного кодекса Узбекистана.



