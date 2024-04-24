Стартовала Всемирная неделя иммунизации, она пройдёт 24−30 апреля. В честь этого офис ЮНИСЕФ в Узбекистане рассказал об успехах детской и взрослой иммунизации, которую Министерство здравоохранения Узбекистана развивает при поддержке этого фонда ООН.

В Узбекистане техническая помощь ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Альянсом по вакцинам Gavi, Всемирной организацией здравоохранения и USAID позволила значительно улучшить услуги и инфраструктуру иммунизации, принося пользу 3,5 миллиона детей в рамках Национальной программы иммунизации, отметили в ЮНИСЕФ.

Это включает в себя обеспечение стабильных поставок безопасных вакцин, что позволит 950 тысячам детей ежегодно получать три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС).

В 2023 году ЮНИСЕФ способствовал закупке 28,1 миллиона доз вакцин для плановой иммунизации и 10 миллионов доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX. Согласно информации Министерство здравоохранения Узбекистана, охват плановой вкцинацией составляет 96%, завершение серии первичной вакцинации против COVID-19 составляет 54,1%. Кроме того, 47,3% населения (16,1 миллиона человек) получили ревакцинацию, при этом дефицит вакцин не наблюдался.

ЮНИСЕФ в Узбекистане поддерживает Министерство здравоохранения в приобретении вакцин посредством сотрудничества с Департаментом поставок ЮНИСЕФ, что делает вакцины более доступными и даёт возможность приобретать их по доступной цене, отметили в страновом офисе организации.

Являясь одним из крупнейших покупателей вакцин в мире, ЮНИСЕФ ежегодно закупает более 2 миллиардов доз от имени стран и партнёров для охвата почти половины детей в мире. ЮНИСЕФ также работает над тем, чтобы вакцины достигли детей в самых отдалённых местах, где сообщества не имеют достаточного доступ к услугам иммунизации.

«Благодаря вакцинации сейчас больше детей доживают до пятилетнего возраста и далее развиваются лучше, чем когда-либо в истории, — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. — Это огромное достижение является заслугой коллективных усилий правительств, партнёров, учёных, работников здравоохранения, гражданского общества, волонтёров и самих родителей, которые делают усилия в одном направлении — защитить детей от смертельных заболеваний. Мы должны использовать этот импульс и обеспечить, чтобы каждый ребёнок во всем мире имел доступ к жизненно важным прививкам».

ЮНИСЕФ в Узбекистане оказал содействие в улучшении условий хранения и распределения вакцин, что повысила эффективность программы иммунизации в стране. Это включало укрепление инфраструктуры холодовой цепи, проведение оценок температурного картирования на всех складах вакцин и развёртывание системы дистанционного мониторинга температуры на всех 221 складе вакцин. Данная система обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и своевременное вмешательство для поддержания оптимальных условий хранения.

Кроме того, ЮНИСЕФ поддерживает Узбекистан в применении цифровых технологий, которые используются для укрепления системы иммунизации и цепочки поставок. ЮНИСЕФ разработал и внедрил Электронный реестр прививок (ЭИР), обеспечив совместимость с другими системами.

Сотрудники сферы иммунизации — 8000 человек — прошли обучение по работе с ЭИР, для их работы было закуплено 3000 планшетных компьютеров. Целью этой инициативы является предоставление гражданам онлайн-доступа к своим записям о прививках через единый веб-портал в 2024 году.

«История иммунизации в Узбекистане — это история триумфа человечества, — сказал заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Джоффри Ижумба. — Все — матери, патронажные медсестры, вакцинаторы мобильных бригад, менеджеры складов вакцин и водители — действительно показывают, что всё в человеческих силах».

В глобальном масштабе, в том числе в Узбекистане, программы иммунизации показали, что все в человеческих силах, когда многие заинтересованные стороны, в том числе главы государств, региональные и глобальные агентства здравоохранения, учёные, благотворительные организации, агентства по оказанию помощи, предприятия и сообщества, работают вместе, отметили в Детском фонде ООН.

Сегодня ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс по вакцинам Gavi и Фонд Билла и Мелинды Гейтс представляют совместную кампанию «Все, что в человеческих силах» — Humanly Possible, посвящённую ежегодной Всемирной неделе иммунизации. Она призывает мировых лидеров пропагандировать, поддерживать и финансировать жизненно важные вакцины и программы иммунизации, подтверждая свою приверженность общественному здравоохранению и одновременно отмечая одно из величайших достижений человечества.

Согласно данным исследования, опубликованного медицинским журналом The Lancet, глобальные усилия по иммунизации спасли примерно 154 миллиона жизней — что означает 6 жизней каждую минуту ежегодно — за последние 50 лет. Подавляющее большинство спасённых жизней — это 101 миллион младенцев.

Исследование показывает, что иммунизация является самым большим вкладом медицинского вмешательства в то, чтобы дети не только дожили до своего первого дня рождения, но и продолжили быть здоровыми, входя во взрослую жизнь.

За последние 50 лет вакцинация против 14 заболеваний (дифтерии, гемофильной инфекции типа В, гепатита В, японского энцефалита, кори, менингита А, коклюша, инвазивной пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной инфекции, краснухи, столбняка, туберкулёза и жёлтой лихорадки) способствовал снижению младенческой смертности на 40% во всем мире.

Благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня могут ходить более 20 миллионов человек, которые в противном случае были бы парализованы, и сегодня мир стоит на пороге полного искоренения полиомиелита.

Достижения в области выживаемости детей подчёркивают важность защиты прогресса в иммунизации во всех странах мира и ускорения усилий по охвату 67 миллионов детей, которые пропустили одну или несколько вакцин в годы пандемии.

В исследовании подчёркивается, что на момент запуска расширенной программы иммунизации менее 5% детей грудного возраста во всем мире имели доступ к плановой иммунизации. Сегодня 84% младенцев защищены тремя дозами вакцины АКДС.

Следующие 50 лет расширенной программы иммунизации потребуют не только охват детей, не получивших прививки, но и защиту пожилых людей от гриппа, матерей от столбняка, подростков от вируса папилломы человека и всех от туберкулёза и многих других инфекционных заболеваний.