В Ташкенте 20 ноября, во Всемирный день детей, открылся крупнейший в Центральной Азии склад вакцин. Республиканский склад холодовой цепи может хранить все виды вакцин, доступные в настоящее время, с разным температурным режимом хранения. Объект был построен при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и передан Министерству здравоохранения Узбекистана.

«Открытие этого объекта является важным шагом на пути к более надежной системе иммунизации в стране, которая поддержит усилия правительства по улучшению здоровья матери и ребенка и благополучия населения страны», — сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Выступая на церемонии открытия, министр здравоохранения Бехзод Мусаев отметил: «Здоровье детей и профилактика заболеваний являются одними из главных приоритетов правительства Узбекистана, поэтому открытие холодового склада такого масштаба является очень своевременным. Этот склад станет логистическим центром для всей национальной программы иммунизации и расширит наши возможности по поставке вакцин и управлению ими».





Склад оборудован тремя холодильными камерами площадью почти 1000 кв. м (с температурой +2…+8 градусов Цельсия), ультрахолодными морозильниками ёмкостью 3000 л, морозильными камерами объёмом 40 кубометров для хранения вакцин и имеет сухое хранилище в 1000 кв. м для вспомогательных материалов для иммунизации.

На складе также есть электрические вилочные погрузчики, док-навесы, выравнивающие платформы и подъёмные механизмы для быстрого и эффективного управления грузом, которые подключены к двум электросетям и оснащены мощным резервным дизельным генератором для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

«Наличие хорошо функционирующей системы поставок и холодовой цепи имеет решающее значение для эффективной национальной программы иммунизации, — подчеркнула региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан. — ЮНИСЕФ рад, что смог поддержать создание этого объекта, который будет способствовать бесперебойному функционированию всей национальной системы поставок и холодовой цепи Узбекистана и послужит примером для других стран региона».





С 2017 года ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Альянса по вакцинам Gavi поддержал строительство в общей сложности 21 склада вакцин по всему Узбекистану. Фонд также предоставил грузовики-рефрижераторы, контейнеры для вакцин и холодильные камеры, оказал содействие в обучении персонала и в подготовке необходимых руководств и инструкций по эксплуатации объектов. Поддержка включила в себя следующее:

21 холодовой склад для хранения вакцин (1 национальный, 14 региональных и 6 районных);

17 авторефрижераторов, 206 минивэнов (по одному для каждого района), 16 седанов и 16 внедорожников;

2078 холодильников для учреждений первичного звена здравоохранения;

700 морозильных камер в районных отделениях санитарно-эпидемиологической службы;

6930 термосумок для пунктов вакцинации;

862 холодильных контейнера для мобильных бригад вакцинации;

10 единиц ультра-холодильного оборудования на республиканском складе вакцин;

3 морозильные камеры;

671 холодильник и 209 морозильных камер, которые будут переданы в учреждения первичного звена здравоохранения;

2500 комплектов IT-оборудования для информационной системы по логистике вакцин и пунктов вакцинации.

Строительство республиканского склада было осуществлено компанией Triumph Progress, которая также построила 12 региональных складов в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Андижанской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

Как отметил директор компании Тимур Кенжаев, все объекты оснащены, помимо системы резервного электропитания, системой противопожарной и охранной сигнализации, что гарантирует надёжное хранение вакцин в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.

Видеоролик ЮНИСЕФ о работе холодовой цепи