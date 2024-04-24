23 апреля в первом матче Кубка Азии и Океании U-18 хоккеисты Узбекистана одолели сборную Ирана со счётом 19:0, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана, на этом уровне отлично дебютировал 14-летний Салохиддин Азимов. На его счету гол в меньшинстве в формате 3 на 6. Вратарям сборной Узбекистана особо трудиться не пришлось, хотя в концовке Александр Ан, вышедший на замену Рустаму Иргашеву, спас команду от возможного гола. Лучшим же игроком в этом матче экспертное жюри назвало Руслана Султанова.

Лидер сборной Узбекистана Жасурбек Рустамхонов, набравший 10 (3+7) очков в этой игре, из-за грубого поведения получил удаление до конца игры. Судейский корпус должен принять решение, придётся ли Рустамхонову пропустить следующий матч.

Иран U-18 — Узбекистан — 0:19 (0:5, 0:7, 0:7).

Голы:

0:1 Салохиддин Азимов (Жасурбек Рустамхонов) 03:19 — бол.

0:2 Руслан Султанов (Альберт Дадаходжаев, Жасурбек Рустамхонов) 05:29 — бол.

0:3 Лорен Петросян (Жасурбек Рустамхонов, Азиз Мухамедбаев) 06:47 — бол.

0:4 Азиз Мухамедбаев (Жасурбек Рустамхонов) 07:29 — бол.

0:5 Руслан Султанов (Альберт Дадаходжаев) 12:52 — мен.

0:6 Богдан Халевин 21:56

0:7 Азиз Мухамедбаев (Жасурбек Рустамхонов) 25:15 — бол.

0:8 Жасурбек Рустамхонов (Мухаммаддиёр Ганиев) 27:44

0:9 Жасурбек Рустамхонов (Олег Семёнов) 30:16

0:10 Альберт Дадаходжаев 33:34 — мен.

0:11 Хузайфа Алимухамедов (Жасурбек Рустамхонов, Azimov Salokhiddin) 35:28

0:12 Илья Попов (Лорен Петросян) 35:54

0:13 Салохиддин Азимов (Жасурбек Рустамхонов, Тимур Хабибов) 40:09

0:14 Руслан Султанов (Альберт Дадаходжаев) 41:03 — бол.

0:15 Жасурбек Рустамхонов 42:04 — бол.

0:16 Саидакбар Равшанов 43:50 — мен.

0:17 Мухаммаддиёр Ганиев (Богдан Халевин, Самир Миразабаев) 46:53

0:18 Хузайфа Алимухамедов (Жасурбек Рустамхонов) 47:34

0:19 Салохиддин Азимов (Тимур Хабибов) 53:09 — мен.

Сборная Узбекистана заняла место в группе «А», в которую, помимо Ирана, вошли команды Таиланда, Малайзии и Кувейта.





Следующий матч юниорская сборная Узбекистана проведёт 25 апреля против сборной Малайзии.

Турнир будет проходить в Ташкенте и Самарканде до 30 апреля.

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