Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 апреля провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования и слова поддержки лидеру и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных паводков на территории Казахстана.

Он подчеркнул, что подобные природные катаклизмы являются последствиями негативных климатических изменений, наблюдающихся в последнее время в регионе. Стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия в этом направлении.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды. Как мы писали ранее, 20 апреля из Узбекистана в Казахстан направлены 15 грузовиков со 100 тоннами груза гуманитарной помощи на 10 млрд сумов для жителей районов, пострадавших от паводков.

Президенты двух стран обсудили вопросы расширения узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества в контексте реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи в Хиве.

Были также рассмотрены вопросы региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.