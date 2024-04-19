По главным улицам Ташкента 20 апреля пройдёт торжественный марш воинских частей Министерства обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Цель мероприятия — «повышение чувства гордости страны защитниками Родины и воспитание молодёжи в духе патриотизма», отмечается в сообщении.

Военнослужащие под звуки оркестра с исполнением военных песен будут двигаться по следующему маршруту: Академия вооружённых сил (улица Мустакиллик) — сквер Амира Темура — Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедиии (улица Темирйулчилар) — Центральный экопарк Ташкента (улица Махтумкули) — Центральный парк культуры и отдыха, бывший Тельмана (улица Хамидуллы Арипова) — Академия вооружённых сил.





У сквера Амира Темура и на территории НИИ травматологии и ортопедии, где будут останавливаться военнослужащие во время марша, пройдут показательные выступления военных и оркестра.

Шествие начнётся в 12:00 от главных ворот Академии вооружённых сил.