Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон присвоили почётные звания группе деятелей культуры и искусства двух стран, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Звания присвоены «за плодотворную деятельность по сохранению и популяризации общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, а также достойный вклад в укрепление уз дружбы между нашими братскими народами», говорится в сообщении.

В рамках программы государственного визита президент Узбекистана в Душанбе состоялась церемония награждения.

Почётного звания «Народный артист Республики Узбекистан» были удостоены:

ректор Национальной консерватории Таджикистана Мирали Достизода;

доцент Национальной консерватории Таджикистана Исмаил Назриев;

руководитель ансамбля «Шашмаком» имени Ф. Шахобова Комитета телевидения и радио при правительстве Таджикистана Фуркат Саидзода;

руководитель ансамбля исполнителей шашмакома Бободжон-Гафуровского района Тулкин Тожибоев;

художественный руководитель ансамбля «Фалак» при Таджикской госфилармонии имени А. Джураева Рахматулло Хошимов.

В свою очередь, почётное звание «Народный хафиз Таджикистана» присвоено:

профессору кафедры «Пение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Ю. Раджаби Муножатхон Йулчиевой;

министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову;

художественному руководителю ансамбля песни и танца «Лазги» Государственной филармонии Узбекистана Агабаю Сабирову;

певице Юлдуз Усмановой.

Почётное звание «Народный артист Таджикистана» присвоено директору Узбекского национального академического драматического театра Ёдгору Сагдиеву.

Главы государств торжественно вручили знаки почётных званий их обладателям.