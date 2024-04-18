Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон присвоили почётные звания группе деятелей культуры и искусства двух стран, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
Звания присвоены «за плодотворную деятельность по сохранению и популяризации общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, а также достойный вклад в укрепление уз дружбы между нашими братскими народами», говорится в сообщении.
В рамках программы государственного визита президент Узбекистана в Душанбе состоялась церемония награждения.
Почётного звания «Народный артист Республики Узбекистан» были удостоены:
- ректор Национальной консерватории Таджикистана Мирали Достизода;
- доцент Национальной консерватории Таджикистана Исмаил Назриев;
- руководитель ансамбля «Шашмаком» имени Ф. Шахобова Комитета телевидения и радио при правительстве Таджикистана Фуркат Саидзода;
- руководитель ансамбля исполнителей шашмакома Бободжон-Гафуровского района Тулкин Тожибоев;
- художественный руководитель ансамбля «Фалак» при Таджикской госфилармонии имени А. Джураева Рахматулло Хошимов.
В свою очередь, почётное звание «Народный хафиз Таджикистана» присвоено:
- профессору кафедры «Пение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Ю. Раджаби Муножатхон Йулчиевой;
- министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову;
- художественному руководителю ансамбля песни и танца «Лазги» Государственной филармонии Узбекистана Агабаю Сабирову;
- певице Юлдуз Усмановой.
Почётное звание «Народный артист Таджикистана» присвоено директору Узбекского национального академического драматического театра Ёдгору Сагдиеву.
Главы государств торжественно вручили знаки почётных званий их обладателям.