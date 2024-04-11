Ежегодный Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства пройдёт в Ташкенте и областях Узбекистана с 15 по 19 апреля. Участие в нём примут 70 зарубежных художников, преимущественно из стран ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), а также Южной Кореи и Франции.

«Страны ТЮРКСОЙ на фестивале будут представлять в основном юные таланты, по два-три художника от каждого государства. Поддержка молодых художников важна для их развития, а также способствует профессиональному росту», — сказал на пресс-конференции председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуритдинов.

Самая большая группа участников фестиваля — 45 человек — прибудет из Южной Кореи. Студенты и профессора Университета Кемён (Keimyung University) представят выставку своих работ, а также совместно с Академией художеств проведут первый международный конкурс среди молодёжи «Пейзаж и портрет».

Посольство Франции в Узбекистане организует выставку комиксов Жана-Марка Янковича и Кристофа Блена «Бесконечный мир», посвящённую вопросам энергетики и климата.

Программа фестиваля, помимо персональных и коллективных выставок, включает в себя мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству, показы современных и национальных костюмов от молодых дизайнеров Академии художеств и научные конференции.

Фестиваль пройдёт на шести площадках Ташкента. Это Центральный выставочный зал (ЦВЗ), Международный караван-сарай культуры им. Икуо Хираямы, Ташкентский дом фотографии, галерея «Академия», выставочный зал Республиканской специализированной школы дизайна, а также Галерея изобразительных искусств Узбекистана (НБУ). Часть мероприятий состоится в Нукусе и областных центрах.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Программа фестиваля

Первый день, 15 апреля

11:00 — Открытие фестиваля. ЦВЗ.

12:00 — Выставки:

— Художественная выставка Ташкентского государственного педагогического им. Низами «Вчера, сегодня и завтра». ЦВЗ, 2 этаж.

— Выставка комиксов авторов Жан-Марк Янковичи и Кристофа Блена «Бесконечный Мир», организованная посольством Франции в Узбекистане. ЦВЗ.

— Персональная выставка южно-корейского художника Руо Hyeong Min. ЦВЗ.

12:30 — Показ моделей исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. П. Бенькова.

14:00 — Персональная выставка театральной художницы Эдие Яглы. Музей миниатюры Востока имени К. Бехзода.

15:00 — Мастер-класс от торговой марки «VISTA-ARTISTA» Юнусали Муродова. ЦВЗ.

15:00 — Фотовыставка «Франция и её исключительное наследие» совместно с посольством Франции. Галерея Академии художеств.

16:00 — Открытие выставки студентов Keimyung University (Южная Корея). Галерея Академии художеств.

Второй день, 16 апреля

10:00 — Мастер-класс по прикладному искусству секции прикладного искусства Союза художников Узбекистана. ЦВЗ.

10:30 — Мастер-класс по миниатюре совместно с заводом «Невская палитра» Саида Джалилова. Музей миниатюры Востока им. К. Бехзода.

11:00 — Круглый стол на тему: «Развитие многостороннего сотрудничества стран — членов ТЮРКСОЙ». Конференц-зал Академии художеств.

12:00 — Мастер-класс от торговой марки «VISTA-ARTISTA» Юнусали Муродова. ЦВЗ, 2 этаж.

14:00 — Выставка студентов Ташкентского международного университета Кимё. Ташкентский дом фотографии.

14:30 — Мастер-класс по каллиграфии совместно с заводом «Невская палитра» Бахтиёра Дедашева. Музей миниатюры Востока им. К. Бехзода.

15:00 — Открытие международной выставки «Встреча художников тюркского мира». Галерея НБУ.

17:00 — Художественный аукцион от преподавателей Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. ЦВЗ.

Третий день, 17 апреля

10:00 — Научно-практическая конференция «ЭГО XXV». Конференц-зал Союза художников Узбекистана.

11:30 — Выставка графики «Reflection» с участием современных художников Узбекистана. Караван-сарай культуры им. И. Хираямы.

12:00 — Мастер-класс по графике Евгения Пак. Караван-сарай культуры им. И. Хираямы.

12:30 — Персональная выставка Умижона Алимова «Кишлок анатомияси». Ташкентский дом фотографии.

13:30 — Мастер-класс от торговой марки «VISTA-ARTISTA» Дины Юсуповой. ЦВЗ, 2 этаж.

14:30 — Мастер-класс по живописи совместно с заводом «Невская палитра» Умара Раджабова. ЦВЗ.

16:00 — Открытие выставки и награждение победителей традиционного творческого конкурса молодых художников «Последователи Камолиддина Бехзода». Республиканская специализированная школа дизайна.

Четвёртый день, 18 апреля

10:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды от студентов Республиканской специализированной школы дизайна. ЦВЗ.

11:30 — Выставка-конкурс по инициативе Народного художника Узбекистана, академика Б. Джалалова «Первый ренессанс. Развитие». Ташкентский дом фотографии.

12:00 — Научно-практическая конференция «Проблема развития художественного образования инновационного дискурса». Конференц-зал Академии художеств.

12:30 — Мастер-класс по интерьеру и ландшафтному дизайну профессора, академика Академии художеств Марины Бородиной. ЦВЗ.

13:30 — Мастер-класс по реставрации манускриптов и переплётов. Музей миниатюры Востока им. К. Бехзода.

15:00 — Персональная выставка Хусниддина Байджуманова (графика). Караван-сарай культуры им. И. Хираямы.

17:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды от студентов Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. Парковая зона ЦВЗ.

Пятый день, 19 апреля

13:30 — Концертная программа учащихся Республиканской специализированной школы-интерната искусств. ЦВЗ.

15:00 — Церемония закрытия фестиваля. Награждение победителей и участников. ЦВЗ.