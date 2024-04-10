Утром 10 апреля в мечетях Узбекистана совершили праздничную молитву в честь окончания месяца Рамазан. В этом году намаз прошёл при повышенных мерах безопасности. Они были усилены после недавнего теракта под Москвой.

В Ташкенте намаз совершался в 125 мечетях. Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин посетил старейшую мечеть города — Ходжа Ахрар Вали, расположенную рядом с площадью Чорсу. А Атул Аннадате из Индии поделился с редакцией снимками из мечети Минор, где среди тысяч верующих молились его соотечественники и представители других стран.

Фото

Мечеть Ходжа Ахрар Вали. Фото Евгения Сорочина / «Газета.uz»:





Мечеть Минор. Фото Атула Аннадате:

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



