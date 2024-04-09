В Чартакском районе Наманганской области в ночь на 8 апреля повесился мужчина, доставленный в вытрезвитель. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

44-летний мужчина был доставлен в медучреждение 7 апреля. Обнаружив его на земле у многоэтажного дома в состоянии сильного опьянения, его супруга вызвала участкового.

Прокуратура начала доследственную проверку.

Офис омбудсмана Узбекистана Ферузы Эшматовой сообщил, что изучает ситуацию. Представитель уполномоченного по Наманганской области встретился с членами семьи покойного.