В течение недели ожидаются перемены погоды, сообщил Узгидромет.

В понедельник днём по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода с температурой в пределах +22…+27 градусов Цельсия, по югу — до +30.

Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области местами возможен небольшой дождь.

9 апреля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине местами пройдут дожди и температура воздуха понизится до +15…+20 градусов. По Бухарской и Навоийской областям небольшой дождь возможен лишь в ночные и утренние часы.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до +15…+20 градусов.

10−11 апреля по всей территории Узбекистана без осадков. Температура воздуха вновь повысится до +22…+27 градусов, по югу — до +30.

12−14 апреля ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. Преобладающая температура ночью +7…+12 градусов, днём — +18…+23. По северу страны дождь маловероятен.

В горных районах 9 и 12−14 апреля временами осадки (дождь, в высокогорьях снег). Сохраняется лавинная опасность.

В отдельных районах Узбекистана возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Погода в Ташкенте

В понедельник днём преобладание небольшой облачности без осадков. Температура будет в пределах +24…+26 градусов.

9 апреля утром и в первой половине дня временами дождь. Температура понизится до +16…+18.

10−11 апреля без осадков. Преобладающая температура — +22…+24 градуса.

Во второй половине дня 12 апреля и 13−14 апреля временами дождь. Температура будет в пределах +18…+23 градуса.

Преобладающая температура ночью — +7…+12 градусов.