В двух районах Узбекистана сменились хокимы районов, сообщили пресс-службы областных администраций.





Одил Олимович Мусанов утверждён новым хокимом Арнасайского района Джизакской области. До этого он работал исполняющим обязанности первого заместителя Главного управления экономики и финансов области.

До этого районную администрацию с сентября 2020 года возглавлял Хуршид Алимардонов.

В феврале этого года кенгаш депутатов, который возглавлял бывший хоким, одобрил выделение 328,7 млн сумов на покупку служебного автомобиля Captiva 5 для районного хокимията с установкой газового баллона.





Хокимом Паркентского района Ташкентской области утверждён Сардор Дадажонович Исакулов. Он родился в области в 1986 году. Окончил Ташкентский государственный технический университет (2011).

Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтёром отдела учёта подачи электроэнергии в Центральной магистральной электрической сети. Также работал на ответственных должностях в Министерстве энергетики.

До назначения на должность хокима работал первым заместителем председателя правления АО «Тепловые электрические станции» по производству, локализации, расширению кооперационных связей.

До этого Паркентский район возглавлял Шохрух Шоахмедов. https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/17/parkent/