10 апреля, в первый день празднования Рамазан хайита, автобусы в Ташкенте начнут обслуживать пассажиров с 4:00, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В последующие праздничные дни автобусы будут ходить по следующему расписанию:

11,12 и 14 апреля — по графику, утверждённому для воскресенья;

13 апреля (в субботу) — по графику, утверждённому для рабочих дней.

Ташкентский метрополитен 10 апреля также начнёт работать на час раньше обычного — с 4:00, сообщила администрация столичной подземки.

Затем 11, 12 и 14 апреля поезда метро будут ходить с 5:00 по графику, утверждённому для воскресенья, а 13 апреля — по графику рабочего дня.