В пятницу днём по Каракалпакстану, Хорезмской области и во второй половине дня — по Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям местами дождь, преимущественно небольшой интенсивности, в отдельных районах — с грозой, сообщил Узгидромет.

По остальной территории Узбекистана в течение дня без осадков, лишь к вечеру по центральным областям страны местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах +20…+23 градуса Цельсия, по югу — до +27.

В субботу по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины местами дождь, возможна гроза.

Местами по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям дождь пройдёт лишь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

Температура воздуха немного понизится и будет в пределах +15…+18 градусов.

В воскресенье по всей территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха вновь повысится до +20…+23 градусов.

Преобладающая температура ночью — +7…+12 градусов.

5−6 апреля местами по стране усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В горных районах 5−6 апреля временами осадки (дождь, в высокогорьях снег), 6 апреля местами возможны сильные. Сохраняется лавинная опасность.

В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

Погода в Ташкенте

К вечеру пятницы и в субботу временами дождь, возможна гроза и усиление ветра до 12−15 м/с. В воскресенье без осадков.

Температура 5 и 7 апреля будет в пределах +20…+23 градуса, в субботу 6 апреля — +15…+17 градусов. Температура ночью будет в пределах +7…+12.



