В пятницу, 5 апреля, в 12:30 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о пожаре, произошедшем на территории предприятия, расположенного по улице Ханабад в Сергелийском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

В 12:34 на место прибыли пять пожарно-спасательных расчётов, в 12:41 возгорание было локализовано, в 12:43 пожар ликвидирован.

В результате пожара на открытой территории сгорело 20 кв. м строительного мусора.

В результате аварии никто не погиб и не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.