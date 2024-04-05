Министерство культуры Узбекистана прокомментировало сообщения об отмене международного фестиваля документального кино Artdocfest / Asia в Ташкенте.

В Минкульте отметили, что согласно законодательству для показа национальных и зарубежных фильмов на территории Узбекистана частные предприниматели должны обратиться в Агентство кинематографии, а агентство должно в течение 10 рабочих дней рассмотреть это обращение.

«В то же время установлена необходимость строгого соблюдения ряда требований и условий при массовом показе фильма. Несоблюдение этих правил и условий приводит к отмене разрешения, выданного на показ фильмов», — подчеркнули в Минкульте.

Кроме того, для проведения массовых мероприятий на территории Узбекистана необходимо получить разрешение у МВД.

«Однако организаторы не получили разрешения на проведение массового мероприятия под названием Artdocfest / Asia, запланированного к проведению в Ташкенте 2−8 апреля, согласно порядку, установленному в законодательстве Республики Узбекистан», — заявили в Минкульте.

«Несмотря на официальное предупреждение правоохранительных органов, [организаторы] организовали массовое мероприятие и показ фильмов, совершив административное правонарушение», — отметили в Минкульте.

В заявлении также говорится, что в полномочия Министерства культуры не входит приостановление проведения массовых мероприятий, в том числе фестивалей и показа на них фильмов.