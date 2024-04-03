В Юнусабадском районе Ташкента за насилие в отношении воспитанницы младшего возраста уволена сотрудница детского сада №414 С. И. Об этом сообщила детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова. Ситуацию расследует прокуратура района.

Видео, запечатлевшее действия воспитательницы, появилось ранее в социальных сетях. На нём видно, как женщина подходит к девочке, а та сразу закрывает лицо руками.

Как только девочка убирает руки, воспитательница бьёт её два раза по лицу. Потом она резко хватает девочку за руку и поднимает её. После того как ребёнок садится, воспитательница грубо суёт ей бутылку с водой в рот.

27 марта мать девочки написала заявление в районный отдел дошкольного и школьного образования по поводу жестокого обращения воспитательницы с её ребёнком. В заявлении отмечается, что воспитательница била девочку за то, что она плакала. 29 марта воспитательница была уволена.