Среди погибших и пострадавших в крупном пожаре в Стамбуле 2 апреля граждан Узбекистана нет, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в этом городе.

Нет узбекистанцев и среди задержанных в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту происшествия, отметили в генконсульстве.

Пожар возник днём во время ремонтных работ в подвале 16-этажного жилого дома. Здесь располагался ночной клуб, который был закрыт во время месяца Рамадан.

Погибли 29 рабочих, ведутся работы по установлению их личностей. На данный момент арестовано 5 человек.



