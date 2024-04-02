3−8 апреля в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.
Лавинная опасность:
- по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
- по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;
- по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
- по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;
- по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
- по Наманганской области: в Папском районе.