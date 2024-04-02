Шахноза Абдувахитовна Султанова назначена заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по вопросам семьи и женщин. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Нодира Нигматуллаевна Умарова , занимавшая эту должность, освобождена от неё в связи с переходом на другую работу.

Шахноза Султанова родилась в 1982 году в Ташкенте. В 2003 году окончила Ташкентский государственный аграрный университет. На протяжении многих лет занимала ряд ответственных должностей в этом вузе.

До нынешнего назначени работала исполнительным директором Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте.

Ранее сообщалось о назначении заместителем хокима Ташкента по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдоны Рахимовой. Она занимала этот пост в 2020—2022 годах, потом была замминистра молодёжной политики и спорта.