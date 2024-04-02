На протяжении десятилетий Китай жёстко ограничивал количество детей, которые могли иметь супружеские пары. Политика «одна семья — один ребёнок» (начала действовать в КНР с 1979 года — ред.) продвигалась через лозунги на уличных баннерах, в популярной культуре и искусству, «вплетаясь в полотно повседневной жизни». Столкнувшись с сокращением и старением населения, китайские власти используют те же инструменты пропаганды, чтобы «послать противоположный сигнал: рожайте больше детей», пишет New York Times.

Правительство КНР также пытается стимулировать финансово пары, имеющих двух или троих детей, но усилия не увенчались успехом. Уровень рождаемости в Китае резко упал, а показатели в прошлом году стали самыми низкими с момента основания КНР в 1949 году.

Для продвижения «культуры в поддержку рождаемости» власти страны начали проводить конкурсы красоты для беременных женщин и выпускать рэп-видео о преимуществах рождения детей.

В последние годы на популярном гала-концерте, который проводится каждую весну государственной телекомпанией, стала широко использовалась социальная реклама, рекламирующая семьи с двумя или тремя детьми. В одной из такой реклам, вышедшей в эфир в прошлом году, была изображена явно беременная женщина, положившая руку на живот, в то время как её муж и сын мирно спали в постели. Подпись на экране гласила: «Здесь становится оживлённее».

Усилия пропаганды вызвали массовые насмешки в обществе, отмечает NYT. Критики расценили эту кампанию как признак того, что «политики слепы к растущим расходам и другим проблемам, с которыми люди сталкиваются при воспитании нескольких детей».

Сегодня официальная риторика изображает большие семьи как краеугольный камень построения процветающего общества, известного по-китайски как «сяокан», пишет газета. Когда власти продвигали политику «одна семья — один ребёнок», им пришлось бросить вызов традиционному убеждению у населения, что дети, в особенности сыновья, гарант безопасности в старости. Для этого по городам и деревням развешивались лозунги о том, что государство позаботится о пожилых китайцах.

Но население Китая быстро стареет. К 2040 году почти треть населения страны будет старше 60 лет. Государству будет трудно поддерживать пожилых, особенно жителей сельской местности, которые получают часть пенсий за счёт зарплат городских работников в рамках действующей программы. На этом фоне официальные послания резко изменились и теперь подчёркивают «важность самостоятельности и поддержки семьи».

В соответствии с политикой «одного ребёнка» местные власти взимали штрафы с тех, у кого было больше детей, чем разрешено. Некоторые семьи в результате этого обанкротились или распались. Ещё в начале 2021 года людей продолжали штрафовать за рождение третьего ребёнка, а в июне того же года правительство приняло закон, позволяющий всем супружеским парам иметь троих детей. Закон не только отменил штрафы по всей стране, но и обязал предоставлять дополнительные социальные пособия и более длительный отпуск по уходу за ребёнком для семей с тремя детьми.

Этот разворот побудил местных чиновников избавиться от видимых остатков политики «одного ребёнка». В прошлом году с улиц и стен в различных провинциях удалялись устаревшие лозунги об ограничениях на рождаемость.

«Но лозунги, которые правительство хотело бы рассматривать как пережитки ушедшей эпохи, находят новый резонанс среди молодых китайцев», — пишет NYT. Многие китайские пользователи делятся фотографиями лозунгов политики «одного ребёнка» в ответ на то, что они называют растущим давлением общества в пользу создания больших семей.