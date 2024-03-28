Делегация Европейского союза в Узбекистане 28 марта провела мероприятие, посвящённое вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 31 марта.

«Вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону является знаковым достижением в проекте европейской интеграции, что позволит гражданам и предприятиям в полной мере воспользоваться своими правами на свободное передвижение. Это также хорошая новость для Узбекистана, поскольку открываются новые возможности для путешествий и обмена», — отметила посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«Шенген остаётся самой ценной жемчужиной Европейского союза, которая также может послужить источником вдохновения для стран Центральной Азии», — добавила глава дипломатической миссии.

Присоединение Болгарии и Румынии, как ожидают в ЕС, будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма. Временная поверенная в делах посольства Болгарии в Узбекистане Стояна Русинова отметила, что в летний сезон 2024 года откроется чартерное авиасообщение между Ташкентом и Бургасом, курортным болгарским городом. Их будет выполнять Uzbekistan Airways.

Посол Румынии Даниэль Чобану. Временная поверенная в делах посольства Болгарии Стояна Русинова.

Шенгенская зона свободного передвижения в Европе была создана в 1985 году пятью странами ЕС — Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом и постепенно расширилась, став крупнейшей зоной свободного передвижения в мире.

С присоединением Болгарии и Румынии Шенгенская зона будет насчитывать 29 стран, 25 из которых являются государствами — членами ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Она займёт территорию в 4,5 миллиона кв. км с населением 450 миллионов человек. Виза Шенгенской зоны позволяет людям свободно путешествовать между странами-участницами, не проходя пограничный контроль.