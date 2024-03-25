Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало гражданам страны, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки туда до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Рекомендации опубликованы на сайте МИДа в связи с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищённости после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Московской области 22 март, в результате которого погибли и пострадали сотни людей.

Гражданам запланировавшим свою поездку в Россию, рекомендовано заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд на сайте МВД РФ. Тем же, что имеет два и более административных правонарушений в период предыдущего пребывания в РФ, советуется воздержаться от поездки во избежание непропуска через границу и последствий, связанных с этой процедурой.

Пребывающим на территории России гражданам Кыргызстана рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, иметь при себе постоянно документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в РФ, а также соблюдать законные требования правоохранительных органов в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности.