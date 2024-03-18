Новость обновлена. В первом сообщении говорилось, что мальчика приковал учитель школы, оно было отредактировано.

Уполномоченная по правам детей в Узбекистане Сурайё Рахмонова прокомментировала видео с мальчиком, прикованным цепью и запертым в автомобиле в Самарканде.

По данным детского омбудсмана, пострадавший (2011 года рождения) является учеником 6-го класса военно-спортивной школы «Калкон-жасорат» («Щит-отвага») в Пахтачинском районе Самаркандской области. Его опекуны Ж. С. и Е. М. попросили учителя этой школы Х. Ш. отправить мальчика в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним Самаркандской области «из-за его тяжёлого поведения». Инцидент произошёл 15 марта.

Опекун Ж. С. приковал его цепью внутри машины учителя школы, чтобы он не сбежал, говорится в сообщении.

УКД ОВД Самарканда возбудило уголовное дело по статье 138 Уголовного кодекса (насильственное незаконное лишение свободы). Ведётся следствие.

Детский омбудсман сообщила, что принимаются меры по оказанию мальчику медицинской, психологической и социальной помощи.

«Какое бы поведение ни было у ребёнка, применять к нему столь бесчеловечные и незаконные меры абсолютно недопустимо. Это противоречит праву ребёнка на свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявила Сурайё Рахмонова.

Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов сообщил, что мальчика заковал в цепь бывший сотрудник правоохранительных органов.

Первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты при президенте Шахноза Мирзиёева сообщила, что подростку сейчас оказывается необходимая помощь со стороны квалифицированных психологов.

Произошедшее «продемонстрировало, что принимаемые меры по искоренению проявлений насилия в отношении несовершеннолетних детей пока недостаточны», отметила она.

Ситуация взята на контроль агентством, которое «позаботится о том, чтобы подросток прошёл полную реабилитацию и оздоровление, создаст нормальные условия для обучения и проживания», добавила она.