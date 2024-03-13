Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 12 марта поручил ускорить строительство жилых массивов «Янги Узбекистон».

Сегодня в регионах начато строительство 38, в текущем году планируется построить ещё 17 таких массивов.

Однако в некоторых регионах наблюдаются задержки. Например, в Сурхандарьинской, Андижанской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской областях темпы строительства отстают.

Президент поручил утвердить адресный список в разрезе массивов и ускорить строительные работы. Он подчеркнул, что при этом главными требованиями должны быть качество, соблюдение сроков и себестоимость.

Глава государства поручил до 1 июля полностью завершить строительство 474 домов в массивах «Новый Узбекистан» и ввести их в эксплуатацию. Председателю Совета Министров Каракалпакстана Фарходу Эрманову, хокиму Наманганской области Шавкатжону Абдураззакову и хокиму Сурхандарьи Улугбеку Косимову поручено в течение 10 дней начать строительные работы в 16 домах, возведение которых задерживается.

Вице-премьер Ачилбай Раматов должен установить еженедельный контроль за исполнением поручений.

«Численность нашего населения растёт быстро. Для этого необходимо создавать соответствующую жилищную, социальную и производственную инфраструктуру. Если хотим удовлетворить потребности людей, вопрос жилья самый главный. В 2024 году в рамках ипотечной программы планируется построить 80 тысяч единиц жилья. Этого очень мало. Для достижения высоких целей объём строительства жилья нужно повышать на 20% каждый год. В связи с этим хокимы областей не должны ждать средств из бюджета и банков, а сами должны начать привлекать инвестиции и реализовывать проекты реновации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров сообщил, что массивы «Новый Узбекистан» строятся в Фергане, Ферганском и Язъяванском районах, завершается возведение 74 многоэтажных домов.

Кроме того, завершается строительство парка на 75 га в массиве.

По его словам, четыре инвестора из Китая планируют вложить 170 млн долларов в жилищное строительство Ферганской области.

В конце января президент поручил премьер-министру решить, соответствуют ли должности хокимы 16 районов, где в прошлом году не было построено ни одного многоэтажного дома.