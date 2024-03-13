Хокимом Сырдарьинского района назначен Мусурманкул Абдуманнонович Хатамов, сообщило УзА.

Родился в 1986 году. В 2010 году окончил Гулистанский государственный университет.

До назначения работал помощником хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле «Ижодкор» в Баяутском районе. До этого занимал различные должности в налоговых органах Баяутского района, города Ширин и Акалтынского района.

Кандидата рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана, отмечается в сообщении.

На этом посту он сменил Ботиржона Мирзакулова.