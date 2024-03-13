Японская ракета Kairos, запущенная компанией Space One, взорвалась сразу после запуска. Это была первая попытка японского частного сектора вывести спутник на орбиту, сообщает Reuters.
18-метровая ракета взлетела с космодрома на полуострове Кии на западе Японии и должна была доставить на орбиту экспериментальный разведывательный спутник. Старт изначально планировался на 9 марта, но был перенесен.
На трансляции видно, как через несколько секунд после старта происходит мощный взрыв. Осколки падают поблизости от места пуска, на месте их падения вспыхивает сильный пожар и поднимается столб густого дыма.
«Ракета прекратила полет, посчитав, что выполнение её миссии будет затруднено», — заявил президент Space One Масакадзу Тойода.
В компании отметили, что весь процесс запуска практически полностью автоматизирован и решение о самоликвидации принимается алгоритмами выполнения полёта в случае обнаружения критических ошибок, таких как отклонение от заданных курса и скорости, или ошибок в системе управления. В Space One пока не знают, что именно случилось, но пообещали провести расследование.
- Space One была создана в 2018 году консорциумом японский компаний: Canon Electronics, Shimizu и IHI Aerospace. Разработчики планируют запускать до 20 ракет в год к концу 2020-х, оказывая «услуги космического курьера» отечественным и международным клиентами. Ракетная система Kairos — первый крупный проект Space One.
- Reuters отмечает, что Япония, хоть и считается небольшим игроком в космической гонке, пытается оживить свою аэрокосмическую промышленность, чтобы противостоять технологическим и военным конкурентам в лице Китая и России. Страна также стремится удовлетворить растущий спрос на запуски спутников как внутри Японии, так и за её пределами.