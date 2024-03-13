Японская ракета Kairos, запущенная компанией Space One, взорвалась сразу после запуска. Это была первая попытка японского частного сектора вывести спутник на орбиту, сообщает Reuters.

18-метровая ракета взлетела с космодрома на полуострове Кии на западе Японии и должна была доставить на орбиту экспериментальный разведывательный спутник. Старт изначально планировался на 9 марта, но был перенесен.

На трансляции видно, как через несколько секунд после старта происходит мощный взрыв. Осколки падают поблизости от места пуска, на месте их падения вспыхивает сильный пожар и поднимается столб густого дыма.

«Ракета прекратила полет, посчитав, что выполнение её миссии будет затруднено», — заявил президент Space One Масакадзу Тойода.

В компании отметили, что весь процесс запуска практически полностью автоматизирован и решение о самоликвидации принимается алгоритмами выполнения полёта в случае обнаружения критических ошибок, таких как отклонение от заданных курса и скорости, или ошибок в системе управления. В Space One пока не знают, что именно случилось, но пообещали провести расследование.