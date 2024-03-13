В интернете распространилось видео с крылом самолёта Uzbekistan Airways, которое покрыто серой клейкой лентой.

Авиакомпания в своём комментарии заявила, что проблема отслаивания краски наблюдается на композитных деталях самолёта Boeing 787 Dreamliner не первый год.

«Данная проблема связана с тем, что Boeing 787-Dreamliner — самолёты нового поколения, созданные из относительно новых для авиации материалов — композитов примерно на 80%. Учитывая ультрафиолетовое излучение, а также гибкость крыла в полёте, наложенные слои краски не выдерживают и отслаиваются большими фрагментами», — говорится в сообщении.

«Согласно анализу компании-производителя, данное отслоение является косметическим дефектом и никоим образом не влияет на лётную годность и безопасность полётов самолёта», — заверили в компании.

Uzbekistan Airways испытывает аналогичную проблему с самолётами типа Boeing 787, где временным решением, по рекомендации концерна Boeing, является использование специальной клейкой ленты (speed tape), сообщили в компании.

Сейчас производитель самолётов разрабатывает специальную процедуру по методу нанесения лакокрасочного покрытия на поверхности, что, по предварительным данным, будет закончено в ближайшие месяцы. По результатам переговоров с Boeing концерн готов понести все расходы по перекраске поверхностей самолётов и их перелёту на базу исполнителя, отметили в Uzbekistan Airways.

«Учитывая вышеизложенное, Uzbekistan Airways запланировала на ближайшее время поэтапную перекраску трёх воздушных судов типа Boeing 787-Dreamliner… Необходимо отметить, что данная проблема никак не влияет на безопасность полётов и комфорт на воздушных судах Boeing 787-Dreamliner авиакомпании», — говорится в заявлении.

В Uzbekistan Airways отметили, что с похожей проблемой столкнулись практически все эксплуатанты «лайнера мечты» вне зависимости от климатических условий эксплуатации: All Nippon Airways, Japan Airlines, United Airlines, American Airlines, Air New Zealand и другие.

«Все авиаперевозчики регулярно сообщают об отслоении лакокрасочного покрытия на своих самолётах данного типа из-за воздействия ультрафиолетовых лучей… Для восстановления отслаивающейся краски концерн Boeing планирует добавить дополнительный верхний слой, блокирующий ультрафиолетовое излучение. Лента speed tape призвана защитить краску от дальнейшего отслаивания», — указали в компании.

При этом Boeing — не единственная авиастроительная компания, сталкивающаяся с проблемами лакокрасочного покрытия на композитных поверхностях, добавили в Uzbekistan Airways.