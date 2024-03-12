9 марта в художественном музее «Рижская биржа» в Риге открылась выставка известной ташкентской вышивальщицы Мадины Касимбаевой «Сюзане. История вышивальщицы». Она продлится до 5 мая, сообщается на сайте музея.

В рамках очередного выставочного проекта искусствоведа Бинафши Нодир и Мадины Касимбаевой представлен подробный процесс создания сюзане: от эскиза композиции до полноценного вышитого панно.

«Газета.uz» писала, что эта экспозиция была представлена в октябре в Ташкентском доме фотографии под названием «Воля небес, или История одной вышивальщицы». До этого проводились выставки «Свет далёкой звезды» (2015), «Таинство волшебных нитей» (2016) и «Рождение сюзане» (2018).

Мадина Касимбаева — справа.

В «Рижской бирже» Мадина Касимбаева спроектировала свою Вселенную, в которой самая большая розетка в центре композиции представляет Солнце, а меньшие вокруг неё — планеты. В произведении заложена идея неразрывной связи человека и природы. Каждая мастерица использует одни и те же узоры, тем не менее, у каждой индивидуальный стиль, и каждая создаёт свою Вселенную.

Восьмиметровое сюзане, размещённое в центре зала, изготавливалось Мадиной Касимбаевой и 15 её подопечными в течение 3,5 лет. Это самый крупный объект такого типа, когда-либо созданный в Узбекистане, и впервые выставляется за пределами Узбекистана.





Вышивка — один из самых сложных видов традиционного искусства Узбекистана. Исторически она была неотъемлемой частью приданого девушки и часто использовалась в домашних интерьерах. В настоящее время это также важный элемент дизайна и моды.

Сюзане — декоративное настенное панно или ковёр из хлопчатобумажной или шёлковой ткани, вышитый шёлковыми нитками. Этот термин происходит от персидского слова «сузан», что означает игла.





В различных регионах Узбекистана существует множество самобытных стилей, каждый из которых отличается узорами и техниками. Своеобразием отличается, в частности, ташкентская школа, представленная двумя основными центрами — Ташкентом и Пскентом.

К 1980-м годам традиция изготовления ташкентских паляков (сюзане) была забыта. В начале 2000-х годов ведущие мастера занимались в основном возрождением техники и орнаментики нуратинской, бухарской и шахрисабзской школ вышивки.





Ташкентская школа отличалась сложностью в изготовлении: фон сюзане, как и узорные мотивы, должен был быть покрыт вышивкой, а значит, должна была использоваться техника непрерывного шитья. Это было сложно, дорого и отнимало много времени.

Несмотря на эти трудности, Мадина Касымбаева много лет успешно возрождает традиции ташкентской школы вышивки. В своих работах она использует сложную технику вышивки крючком-иглой — «юрма» и «босма».